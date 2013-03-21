香港数据：2月综合CPI按年升4.4%，涨幅较上月提速

路透香港3月21日 - 香港统计处周四公布，2月综合消费物价指数(CP I)同比上升4.4%，涨幅较上月3.0%为高，主要受农历新年导致旅游费用、 外出用膳费用、家禽及其他新鲜海产价格在2月份上升。 剔除所有政府一次性纾困措施的影响，2月基本通胀率为4.4%,亦较1 月的3.1%上涨较快，今年首两个月合并计算的综合消费物价指数较一年前 同期上升3.8%。 政府发言人表示,2月份录得较高的按年消费物价通胀率，是受农历新 年在今年和去年于不同时间出现所影响，监于进口价格升幅缓和以及本地 经济以低于趋势的步伐增长，通胀压力在短期内应大致维持受控。 然而，在环球流动资金充裕的背景下，国际食品及商品价格可能会较 为波动，加上房屋租金上升的影响将逐渐浮现，政府对通胀的上行风险保 持警觉，会继续密切留意通胀情况。 政府同时公布,甲类、乙类及丙类消费物价指数2月的按年升幅分别为 4.7%、4.2%及4.2%， (单位:%) 2013年 2013年 2012年2 2月 1月 月 综合消费 +4.4 +3.0 +4.7 物价指数 甲类消费 +4.7 +3.8 +4.2 物价指数 乙类消费 +4.2 +2.8 +4.9 物价指数 丙类消费 +4.2 +2.4 +4.7 物价指数 基本通胀 +4.4 +3.1 +5.4 率 (完) 浏览香港经济相关新闻,请点选 浏览政府刊载于网页上的新闻稿,请点选:(here) (记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)