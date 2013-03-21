香港数据：2月综合CPI按年升4.4%，涨幅较上月提速

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港3月21日 - 香港统计处周四公布，2月综合消费物价指数(CP I)同比上升4.4%，涨幅较上月3.0%为高，主要受农历新年导致旅游费用、 外出用膳费用、家禽及其他新鲜海产价格在2月份上升。 剔除所有政府一次性纾困措施的影响，2月基本通胀率为4.4%,亦较1 月的3.1%上涨较快，今年首两个月合并计算的综合消费物价指数较一年前 同期上升3.8%。 政府发言人表示,2月份录得较高的按年消费物价通胀率，是受农历新 年在今年和去年于不同时间出现所影响，监于进口价格升幅缓和以及本地 经济以低于趋势的步伐增长，通胀压力在短期内应大致维持受控。 然而，在环球流动资金充裕的背景下，国际食品及商品价格可能会较 为波动，加上房屋租金上升的影响将逐渐浮现，政府对通胀的上行风险保 持警觉，会继续密切留意通胀情况。 政府同时公布,甲类、乙类及丙类消费物价指数2月的按年升幅分别为 4.7%、4.2%及4.2%， (单位:%) 2013年 2013年 2012年2 2月 1月 月 综合消费 +4.4 +3.0 +4.7 物价指数 甲类消费 +4.7 +3.8 +4.2 物价指数 乙类消费 +4.2 +2.8 +4.9 物价指数 丙类消费 +4.2 +2.4 +4.7 物价指数 基本通胀 +4.4 +3.1 +5.4 率 (完) 浏览香港经济相关新闻,请点选 浏览政府刊载于网页上的新闻稿,请点选:(here) (记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。