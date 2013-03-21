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货币新闻 | 2013年 3月 21日 星期四 17:19 BJT

香港数据：2月综合CPI按年升4.4%，涨幅较上月提速

路透香港3月21日 - 香港统计处周四公布，2月综合消费物价指数(CP
I)同比上升4.4%，涨幅较上月3.0%为高，主要受农历新年导致旅游费用、
外出用膳费用、家禽及其他新鲜海产价格在2月份上升。

    剔除所有政府一次性纾困措施的影响，2月基本通胀率为4.4%,亦较1
月的3.1%上涨较快，今年首两个月合并计算的综合消费物价指数较一年前
同期上升3.8%。
    
    政府发言人表示,2月份录得较高的按年消费物价通胀率，是受农历新
年在今年和去年于不同时间出现所影响，监于进口价格升幅缓和以及本地
经济以低于趋势的步伐增长，通胀压力在短期内应大致维持受控。
    
    然而，在环球流动资金充裕的背景下，国际食品及商品价格可能会较
为波动，加上房屋租金上升的影响将逐渐浮现，政府对通胀的上行风险保
持警觉，会继续密切留意通胀情况。
    
    政府同时公布,甲类、乙类及丙类消费物价指数2月的按年升幅分别为
4.7%、4.2%及4.2%，
    
 (单位:%)   2013年  2013年  2012年2
            2月     1月     月
 综合消费   +4.4    +3.0    +4.7 
 物价指数                   
 甲类消费   +4.7    +3.8    +4.2
 物价指数                   
 乙类消费   +4.2    +2.8    +4.9
 物价指数                   
 丙类消费   +4.2    +2.4    +4.7
 物价指数                   
 基本通胀   +4.4    +3.1    +5.4
 率                         
 (完)      
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 (记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)
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