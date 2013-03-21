更新版 1-中国汇市：人民币即期收跌，窄幅交投期待更多方向指引

* 人民币即期收跌,中间价略走软 * 市场延续窄幅交投 * 期待更多方向指引 (新增收盘报价和更多评论) 路透北京3月21日 - 人民币兑美元即期 周四收低，受中间价小幅走低带动。 交易员称，整体市场延续窄幅震荡交投，客盘基本稳定，市场观望情绪较浓期待更多方向指 引。 交易员称，塞浦路斯风波虽仍影响全球汇市，但其对人民币/美元市场的影响较为有限 ；市场更关注最近表现强劲的美国经济数据是否能够持续，中国宏观经济基本面的走向,以 及亚洲货币等。 “主要是大家对未来走势都不是很明确，每天就是观望。”北京一国有银行交易员称。 交易员并称，境内人民币和香港的CNH市场的价差在一定程度上影响到了境内的美元供 求，市场整体结汇偏多的局面一定程度上是这个原因。 中国经济先行指标--汇丰中国3月制造业PMI初值自上月创下的四个月低位反弹，并连续 第五个月在50这一荣枯分水岭上方，进一步印证中国经济处于持续复苏之中。 上海一外资行交易员认为，PMI数据影响有限，两会结束之后市场会更加关注政策和国 际市场事件的动向，单纯一个国内数据、尤其是一个先行指标的初值不会有明显影响。 对于今日尾盘时出现的一波购汇他分析说，近期成交价一直保持在人民币涨停板上方40 -60个点左右波动，市场对此似乎已经形成一致预期。今天开盘后价位离涨停价位更近一些 ，尾盘可能是客盘也可能有人托盘，价格被拉回近期轨道之中，“可能在接近(美元)跌停的 时候会有一些支撑出来吧。” 中国人民银行最新发布的统计数据显示，截至1月末，央行口径外汇占款达240,184.99 亿元人民币，据此测算1月新增3,515.06亿元，创下22个月来的新高。 东京汇市美元指数 几无变动，报82.878，但脱离最近触及的七个月高位82.606。 交易商预计由于塞浦路斯方面的忧虑挥之不去，美元指数下档空间将会受限。而欧元兑美元 还是从周二触及的四个月低点约1.2843勉力上涨到1.2933美元，因投资者对最后一刻 达成协议还抱有希望。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价,以及离岸市 场人民币的主要报价: 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2143 6.2118 -0.04% 中间价 6.2731 6.2716 -0.02% 日内相对于中间价最大波幅 0.97% (上限±1% 日高 日低 ) 日内波动幅度(pips) 27 6.2124 6.2151 2013年来即期升贬值幅度 0.26% 1年期美元/人民币掉期升水 1,070 离岸人民币市场,北京时间16:48 今日 上日 1年期NDF 6.3073/16 6.3100 CNH即期 6.2055/75 6.2048 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李文科/李航/李然; 审校 杨淑祯)