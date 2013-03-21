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货币新闻 | 2013年 3月 21日 星期四 16:45 BJT

台湾央行：共发行5,040亿台币存单，存单余额发行减845亿

路透台北3月21日 - 台湾央行台湾央行周四公布，今日共发行5,040亿台币存单，若相较存单到期金额5,885亿，存单发行余额减845亿。

央行存单各天期发行金额如下： 　　天期 　利率% 金额(亿台币) 　　28天期 0.87 4,973.00 　　91天期 0.93 46.00 　182天期 1.05 21.00

央行上日共发行656.05亿台币。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,073.5亿台币。

拆款中心资料PIBC显示，修正后周三超额准备为负48亿台币；累计超额准备为负184亿台币，加计前期1%的超额准备为984亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)
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