港股业绩：利丰2012年净利按年跌9%至6.17亿美元，低于市场预期

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港3月21日 - 环球消费品出口及物流集团香港利丰 周四表示，至2012年月日止的全年净利按年减少9%至6.17亿美元，此为2008年以来此蓝筹股再度公布全年净利衰退。
此亦低于汤森路透旗下Starmine所调查的分析师预估6.29亿美元；利丰1月时已发布获利预警称，美国子公司LF USA业务情况扭转较预期慢，导致核心经营溢利按年减少40%。
为沃尔玛 和Target 等大型连锁店采购的利丰在收盘后公告，2012年核心经营溢利为5.11亿美元，按年减少42%。此较公司2011年拟定的＂三年计划＂目标--核心经营溢利达到15亿美元尚有一大段距离。
利丰表示，获利减少主因LF USA 业务的架构改组开支及减少于美国分销的品牌数量，但集团订立目标，有关LF USA架构改组及于集团内实施的成本管理措施，将 于2013年发挥效益。
利丰今日收报10.56港元，涨1.15%。今年迄今跌22.81%，表现远逊于大盘恒生指数 的跌1.90%；前次全年净利衰退是在2008年金融风暴期间。(完) 浏览利丰其他新闻,请点选 浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。