港股业绩：利丰2012年净利按年跌9%至6.17亿美元，低于市场预期

路透香港3月21日 - 环球消费品出口及物流集团香港利丰 周四表示，至2012年月日止的全年净利按年减少9%至6.17亿美元，此为2008年以来此蓝筹股再度公布全年净利衰退。

此亦低于汤森路透旗下Starmine所调查的分析师预估6.29亿美元；利丰1月时已发布获利预警称，美国子公司LF USA业务情况扭转较预期慢，导致核心经营溢利按年减少40%。

为沃尔玛 和Target 等大型连锁店采购的利丰在收盘后公告，2012年核心经营溢利为5.11亿美元，按年减少42%。此较公司2011年拟定的＂三年计划＂目标--核心经营溢利达到15亿美元尚有一大段距离。

利丰表示，获利减少主因LF USA 业务的架构改组开支及减少于美国分销的品牌数量，但集团订立目标，有关LF USA架构改组及于集团内实施的成本管理措施，将 于2013年发挥效益。

利丰今日收报10.56港元，涨1.15%。今年迄今跌22.81%，表现远逊于大盘恒生指数 的跌1.90%；前次全年净利衰退是在2008年金融风暴期间。(完) 浏览利丰其他新闻,请点选 浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)