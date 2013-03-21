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货币新闻 | 2013年 3月 21日 星期四 16:52 BJT

欧元债市：德债期货扳回跌幅，此前德国公布PMI数据

路透伦敦3月21日 - 德债期货 周四盘中扳回跌幅，日内持平于144.30，此前德国公布采购经理人指数(PMI)。 (完)

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