《中国新债预测》农发行七年债利率预测均值4.13%，低于二级市场

* 招标品种: 农发行七年固息债

* 招标金额: 至多150亿元人民币

* 预测均值: 4.13%

* 预测区间: 4.08%-4.18%

* 招标时间: 周五(22日)10:00-11:00

* 受访人数: 8位(银行、券商

路透上海3月21日 - 中国农业发展银行周五将招标发行七年期固息金融债。路透调查显示，本周的一级市场较上周略有回温，宽松的资金面并未发生变化，机构配置需求仍颇为坚挺，预计明日新债需求稳定，中标利率会低于二级市场水平，预测均值在4.13%附近。

“周三国债招的那么低，把大家预期都打乱了，都在修正对明天的预期，要往下再调2-3个bp吧。”北京一大型券商交易员称。

财政部周三续发行的10年国债中标收益率远低于预期，一改近期一级市场趋冷的态势。中标收益率为3.5198%，边际中标收益率为3.5476%，投标倍数为2.38倍。此前市场预测均值为3.58%。

北京一大型商业银行交易员亦表示，“现在很难说，这需求一阵一阵的，资金面还不错，这周一级还是有点活跃的，估计明天(七年期农发债中标利率)不会太高。”

上周一级市场自年初的热络转趋降温，其中上周四进出口行五年固息金融债认购倍数仅为1.31倍，创下了今年以来利率债新低 。

不过也有交易员对明日农发会否复制国债的热络表示谨慎。

上海一商业银行交易员指出，年初以来一级市场金融债，尤其是国开行的新债发行，屡屡令大家“跌破眼镜”，目前金融债二级定位已较低，个人认为明日七年期农发行新债过度偏离二级的可能性有限。

“金融债有国开在那里，发行量还是比较大的，明天再投很低感觉不是很明智。”他称。他预计明日新债中标利率预计会在4.16%附近，接近二级水平。

银行间市场固息政策性金融债(农发和进出口行)到期收益率曲线 显示，七年期品种最新报在4.1741%。二级市场上，相近期限的农发债成交不多，剩余期限约6.32年的农发行固息债120412 今日成交收益率在4.19%，与上日尾盘相同。

明日招标新债为农发行今年第四期金融债，具体条款如下：