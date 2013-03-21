台湾经济指标预测--3月22日至5月20日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 3月18日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/22 0830 季调失业率 2月 -- +4.20% * 3月25日当周 日期 当地时 经济指标 公布月分 预估值 前值 间 3/25 1600 工业生产 2月 -- +19.17% 3/25 1600 M2货币总计数 2月 -- +2.99% 3/28 1700 重贴现率 第一季 -- 1.875% * 4月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/3 1610 外汇存底 3月底 -- 4,040.8亿美元 * 4月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月 预估值 前值 分 4/8 0830 消费者物价指数(CP 3月 -- +2.97% I) 4/8 1600 出口 3月 -- -15.8% * 4月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月 预估值 前值 分 *4/22 1600 外销订单 3月 -- -14.5%(年变动率) * 5月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/20 1610 经常帐 第一季 -- 顺差159.6亿美元 -- -- 国内生产总值(GDP) 第一季概估 -- +3.72%(统计值 值 ) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。