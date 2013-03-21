台湾货币市场：3月22日及本提存期资金预期变化一览表

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北3月22日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期3,423.5亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。 ---------------------------------------------------- （本提存期）
宽松因素：
--央行存单到期2兆7,649.85亿台币
03/23 250.00亿
03/24 7,408.00亿
03/25 459.00亿
03/26 40.50亿
03/27 8,272.85亿
03/28 3,867.50亿
03/29 366.00亿
04/01 3,351.40亿
04/02 834.00亿
04/03 2,800.60亿
--公债还本付息14亿台币
03/31 95甲3期7息 14亿
--月底军公教薪饷拨款
紧缩因素：
--3/28：发行“财102-3期”国库券，期限364天期，金额总计200亿台币，27日标售。
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。