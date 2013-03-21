台湾新债：台塑石化今年计画发行100亿台币无担债

路透台北3月21日 - 台湾最大塑化集团--台塑集团旗下台塑石化 周四表示，公司董事会决议今年发行总额100亿台币的无担保公司债，期限与次数得按市场状况发行。

台塑石化最近一次标售公司债是在3月初，五年无担保公司债以1.25%定价，七年券则以1.37%定价。

台塑集团为台湾主要公司债发行者；台塑长期发行人评等为"twAA-"，但在六轻工安事件后，其评等展望遭中华信评由＂稳定＂调为＂负向＂。 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)