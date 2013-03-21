中国金属：2月精炼铜表观需求环比下降2.9%，触及21个月低位

路透香港3月21日 - 路透周四基于官方数据的计算显示，中国2月精炼铜表观需求环比下降2.9%，触及21个月低位，因净进口下滑且库存增加。

中国春节假期因素导致2月需求降至630,270吨，为2011年5月以来的最低位。铜生产商在节假期间基本维持正常生产，而终端用户产品制造厂在这段期间关闭了两至三周。(完) (编译 王翔琼; 审校 艾茂林)