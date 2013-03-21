重温稿-《中国新债预测》农发行七年债利率预测均值4.13%，低于二级市场

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 招标品种: 农发行七年固息债
* 招标金额: 至多150亿元人民币
* 预测均值: 4.13%
* 预测区间: 4.08%-4.18%
* 招标时间: 周五(22日)10:00-11:00
* 受访人数: 8位(银行、券商
路透上海3月21日 - 中国农业发展银行周五将招标发行七年期固息金融债。路透调查显示，本周的一级市场较上周略有回温，宽松的资金面并未发生变化，机构配置需求仍颇为坚挺，预计明日新债需求稳定，中标利率会低于二级市场水平，预测均值在4.13%附近。
“周三国债招的那么低，把大家预期都打乱了，都在修正对明天的预期，要往下再调2-3个bp吧。”北京一大型券商交易员称。
财政部周三续发行的10年国债中标收益率远低于预期，一改近期一级市场趋冷的态势。中标收益率为3.5198%，边际中标收益率为3.5476%，投标倍数为2.38倍。此前市场预测均值为3.58%。
北京一大型商业银行交易员亦表示，“现在很难说，这需求一阵一阵的，资金面还不错，这周一级还是有点活跃的，估计明天(七年期农发债中标利率)不会太高。”
上周一级市场自年初的热络转趋降温，其中上周四进出口行五年固息金融债认购倍数仅为1.31倍，创下了今年以来利率债新低 。
不过也有交易员对明日农发会否复制国债的热络表示谨慎。
上海一商业银行交易员指出，年初以来一级市场金融债，尤其是国开行的新债发行，屡屡令大家“跌破眼镜”，目前金融债二级定位已较低，个人认为明日七年期农发行新债过度偏离二级的可能性有限。
“金融债有国开在那里，发行量还是比较大的，明天再投很低感觉不是很明智。”他称。他预计明日新债中标利率预计会在4.16%附近，接近二级水平。
银行间市场固息政策性金融债(农发和进出口行)到期收益率曲线 显示，七年期品种最新报在4.1741%。二级市场上，相近期限的农发债成交不多，剩余期限约6.32年的农发行固息债120412 今日成交收益率在4.19%，与上日尾盘相同。
明日招标新债为农发行今年第四期金融债，具体条款如下：
第四期 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 首场招标总量 至多150亿元 追加发行 不超过100亿元 期限/计息方式 七年/固息 招标时间 3月22日10:00-11:00 招标方式 单一利率中标(荷兰式) 缴款日/起息日 3月26日 发行期 3月25日-3月26日 上市日 4月1日 基本承销额 无 付息频率 按年付息 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
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