中国债市： PMI数据暖风助利率互换小涨，短端补涨令曲线略趋平

路透上海3月21日 - 中国人民币利率互换 周四继续上行。当日公布的汇丰PMI数据好于预期及海外风险偏好上升，刺激IRS各端小幅上升，且短端上涨幅度超过长端，曲线略变平。

交易员并表示，今年至今IRS走势在基本面支撑下，长短幅度上涨其实超过短端，曲线在陡峭化，也是今年趋势性的大概率事件。但目前上下波幅都较小，市场有点上行无力的状况，因此不排除在经济弱复苏的情况下，短期长端上不去，而短端利率逐渐抬升，曲线变平的可能性。

“今天各端都涨了一些，PMI数据和海外因素的原因吧。”上海一银行交易员称。

塞浦路斯财长Michael Sarris周四表示，该国与俄罗斯就银行和能源部门的合作以及一笔贷款正在进行协商，解决塞浦路斯债务危机的协议应该也会符合俄国利益。

塞国银行业整周歇业，政府可能已经准备提供资产担保以获得50亿欧元俄罗斯贷款，从而避免对存款户课税，而该国银行存款户中有许多是俄国客户。

中国经济先行指标--汇丰中国3月制造业PMI初值自上月创下的四个月低位反弹，并连续第五个月在50这一荣枯分水岭上方，进一步印证中国经济处于持续复苏之中。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 --------------------------------------------------------------------------------- 周四 3.2200/3.3200 3.2450/3.3325 3.4700/3.5600 3.6600/3.7600 3.6540/3.9600 周三 3.2000/3.3000 3.2267/3.3117 3.4433/3.5317 3.6275/3.7150 3.6300/3.9280 --------------------------------------------------------------------------------- 变动 0.0200/0.0200 0.0183/0.0208 0.0267/0.0283 0.0325/0.0450 0.0240/0.0320

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.