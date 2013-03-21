中国能源：中国石油称成品油价格机制改革今年可能到位

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港3月21日 - 按市值计全球第二大油气生产商--中国石油 高管周四，成品油价格机制改革今年可能到位。
中石油副总裁刘宏斌在业绩会上对媒体做上述表述。
2013年全国两会期间，成品油定价机制改革进程再次引起业界关注。国家发改委主任张平在答记者问中表示，将计划缩短计价周期并准备取消“4%”(成品油定价三地4%涨跌幅)，按照一定的周期该调就调。
该公司的业绩公告显示，按照国际会计准则，2012年净利为1,153.26亿元人民币，同比下降13.3%；并低于汤森路透综合31名分析师预测中位值的1,248.23亿元。 (记者 雷美珍; 撰写 赵红梅; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。