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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 17:24 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.2902    1.2932     -0.23     -2.21    1.3194
 美元/日圆                      95.76     96.01     -0.26    +10.40     86.74
 欧元/日圆                     123.58    124.19     -0.49     +7.97    114.46
 美元/瑞郎                     0.9462    0.9450     +0.13     +3.35    0.9155
 英镑/美元                     1.5133    1.5095     +0.25     -6.88    1.6251
 美元/加元                     1.0247    1.0259     -0.12     +3.29    0.9921
 澳元/美元                     1.0381    1.0374     +0.07     -0.12    1.0393
 新西兰元/美                   0.8280    0.8223     +0.69     -0.04    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     99.430    99.610     -0.18    +10.32    90.130
 新西兰元/日                   79.310    78.970     +0.43    -43.68   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     144.95    145.00     -0.03     +2.93    140.82
 澳元/新西兰                   1.2530    1.2604     -0.59     -0.08    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
    
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 (编译 沈以文; 审校 高琦)
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