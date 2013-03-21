中国债市：连续走弱后偏高等级信用债买需抬头，尚德事件影响有限

路透北京3月21日 - 中国银行间债市周四偏高等级信用品种买盘有所恢复，前太阳能巨擘尚德电力 旗下无锡尚德破产重组事件，并未对投资者情绪造成太大扰动。交易员认为，宽资金格局下，连续多日走弱的信用债逐渐受到一些配置盘关注，推动今日买需抬头。

“今天（信用债买盘）感觉好一些...之前连续弱势调整，但如果机构有配置需求，在收益率慢慢上去之后，还是会考虑买一点。”上海一券商交易员表示。

对于无锡尚德电力事件，上海另一券商交易员表示，感觉在意料之中。他指出，在经历超日太阳 风波后，市场就有预期今年可能出现违约，这样的事情或发生在民企或新能源等企业。

新华社周三报导，尚德电力旗下无锡尚德宣告破产重整，因无法归还到期债务。 中国光伏企业--上海超日太阳能科技股份有限公司 此前曾一度陷入偿债困局，但在最后关头暂时躲过债务违约风险。

目前债券市场上光伏企业存量债券包括10英利MTN1 、11威利MTN1 、13晶科债 、11超日债 等。除面临未来可能被暂停上市，已经大幅折价的超日债交投略活跃外，其余真实成交寥寥无几。

今日上午出炉的汇丰中国3月制造业PMI初值自上月创下的四个月低位反弹，进一步印证中国经济处于持续复苏之中。 但该数据对利率债影响不大，交易员表示，后市方向仍难判断，机构还在等待更多基本面和政策面的指引。

剩余期限约6.8493年的国债130003券最新报价 在3.4900%/3.4800%，上交易日为3.4850%/3.4700%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 1.9172 3.0616

上日 2.0289 3.2896

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8970/2.8360 国债参考率报价 2.7992/2.7452 金融债参考率报价 3.3920/3.3250 (完)