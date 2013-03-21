中国债市：连续走弱后偏高等级信用债买需抬头，尚德事件影响有限

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京3月21日 - 中国银行间债市周四偏高等级信用品种买盘有所恢复，前太阳能巨擘尚德电力 旗下无锡尚德破产重组事件，并未对投资者情绪造成太大扰动。交易员认为，宽资金格局下，连续多日走弱的信用债逐渐受到一些配置盘关注，推动今日买需抬头。
“今天（信用债买盘）感觉好一些...之前连续弱势调整，但如果机构有配置需求，在收益率慢慢上去之后，还是会考虑买一点。”上海一券商交易员表示。
对于无锡尚德电力事件，上海另一券商交易员表示，感觉在意料之中。他指出，在经历超日太阳 风波后，市场就有预期今年可能出现违约，这样的事情或发生在民企或新能源等企业。
新华社周三报导，尚德电力旗下无锡尚德宣告破产重整，因无法归还到期债务。 中国光伏企业--上海超日太阳能科技股份有限公司 此前曾一度陷入偿债困局，但在最后关头暂时躲过债务违约风险。
目前债券市场上光伏企业存量债券包括10英利MTN1 、11威利MTN1 、13晶科债 、11超日债 等。除面临未来可能被暂停上市，已经大幅折价的超日债交投略活跃外，其余真实成交寥寥无几。
今日上午出炉的汇丰中国3月制造业PMI初值自上月创下的四个月低位反弹，进一步印证中国经济处于持续复苏之中。 但该数据对利率债影响不大，交易员表示，后市方向仍难判断，机构还在等待更多基本面和政策面的指引。
剩余期限约6.8493年的国债130003券最新报价 在3.4900%/3.4800%，上交易日为3.4850%/3.4700%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 1.9172 3.0616
上日 2.0289 3.2896
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8970/2.8360 国债参考率报价 2.7992/2.7452 金融债参考率报价 3.3920/3.3250 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选 欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 康熙泽; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。