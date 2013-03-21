更新版 1-中国货币市场：宽流动性暂未受公开市场回笼放量影响，跨月资金供求稍紧

(更新收盘报价及成交量等数据)

路透上海/北京3月21日 - 中国银行间资金市场周四隔夜和七天期回购利率 均下行，尽管公开市场正回购操作继续放量，令本周净回笼规模环比再增，不过对宽流动性的影响暂时有限，七天以内的短期资金供应充足，仅跨月资金供求稍紧。

交易员并指出，14天期和21天期回购不仅跨月末和季末，还将涵盖清明假期，因此有不少机构有需求，利率要求也相对较高，不过由于资金面整体充裕，目前尚不难借。

“目前来看还是维持宽松，也就是14天和21天的跨(清明)节资金要的人比较多，价格稍高一些，”上海一银行交易员称。

中国清明节假期为4月4日-6日，4月7日(周日)正常上班。

中国人民银行公开市场今日进行480亿元人民币正回购操作，期限28天，中标利率持稳在2.75%。路透据此测算，央行本周净回笼470亿元，较上周的440亿元稍增。

今日银行间市场质押式回购总成交量约5,552.79亿元，较上日5,830.64亿元小幅下降；其中隔夜品种成交4,720.68亿元，上日为5,052.43亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:23 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9172 2.0289 -11.17 4,720.68 七天 3.0616 3.2896 -22.80 394.61 14天 3.6482 3.5501 9.81 174.87 上交所债券回购 其中:隔夜 1.0700 1.1000 2.50 1,317.45 七天 2.3050 2.4200 -2.00 165.89 14天 3.1750 3.4000 -22.50 37.37

回购定盘利率 其中:隔夜 1.9500 2.0728 -12.28 -- 七天 3.0441 3.2700 -22.59 -- 14天 3.6300 3.5300 10.00 -- shibor 其中:隔夜 1.9380 2.0510 -11.30 -- 七天 3.0400 3.2780 -23.80 -- 三个月 3.8794 3.8804 -0.10 -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 边竞/康熙泽; 审校 杨淑祯)