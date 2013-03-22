新债招标：中国农发行七年固息债利率4.11%，接近预期--业内人士

中国房地产：北京市今年自住房供地规模1.5万套以上，继续加大供应力度
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透北京3月22日 - 业内人士周五透露，中国农业发展银行上午在银行间债市招标的150亿元人民币七年期固息金融债，中标利率为4.11%，接近此前市场预测均值4.13%。
业内人士并透露，该债首场投标倍数为1.61倍。
该期债为农发行今年第四期金融债，具体条款如下：
第四期
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首场招标总量 至多150亿元
追加发行 不超过100亿元
期限/计息方式 七年/固息
招标方式 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 3月26日
发行期 3月25日-3月26日
上市日 4月1日
基本承销额 无
付息频率 按年付息
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (完) (发稿 丁淑琴/曹巍浩； 审校 张喜良)
路透北京3月28日 - 新华社周二报导，北京市将在今年继续加大自住型商品房供应力度，年内实现自住型商品房供地规模1.5万套以上。
路透东京3月28日 - 日本啤酒生产商朝日集团控股周二表示，将用74亿欧元(80亿美元)的银行贷款为收购百威英博(Anheuser-Busch InBev)的欧洲资产融资。
新华社报导称，国土资源部等周一进一步明确了耕地占补平衡工作从严管控的机制，并强调地方党委、政府的耕地保护第一责任，强调加强耕地保护考核监督。