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货币新闻 | 2013年 3月 22日 星期五 11:09 BJT

新债招标：中国农发行七年固息债利率4.11%，接近预期--业内人士

路透北京3月22日 - 业内人士周五透露，中国农业发展银行上午在银行间债市招标的150亿元人民币七年期固息金融债，中标利率为4.11%，接近此前市场预测均值4.13%。

业内人士并透露，该债首场投标倍数为1.61倍。

该期债为农发行今年第四期金融债，具体条款如下：

第四期

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首场招标总量 至多150亿元

追加发行 不超过100亿元

期限/计息方式 七年/固息

招标方式 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 3月26日

发行期 3月25日-3月26日

上市日 4月1日

基本承销额 无

付息频率 按年付息

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- (完) (发稿 丁淑琴/曹巍浩； 审校 张喜良)

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