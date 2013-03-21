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货币新闻 | 2013年 3月 21日 星期四 17:37 BJT

欧洲汇市：欧元兑日圆日内大跌1%，受经济数据打击

路透伦敦3月21日 - 欧元兑日圆周四欧洲盘中下跌1%，受到欧元区黯淡经济数据打击，这些数据暗示欧元区经济有可能拉长衰退的时间。

欧元跌至122.88日圆 ，守在略高于55日均线位置122.68日圆上方。

日圆涨势可能消退，交易商等待新任日本央行总裁黑田东彦及两位副总裁岩田规久男及中曾宏的记者会。

市场普遍预期日央行新任领导层将暗示积极宽松货币政策。(完)

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