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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 17:31 BJT

两岸关系：双方将把互设准官方办事处列入协商议题--台湾陆委会

路透台北3月21日 - 台湾陆委会周四指出，两岸已于3月中旬进行非正式沟通，双方同意将两岸海基会及海峡会互设办事机构议题，正式列入两会协商议程，并适时启动正式业务沟通。

台湾海基会与海协会为两岸官方唯一委托就两岸议题协商的准官方机构。如果两会互在对岸设立办事机构，将是60多年来两岸第一次互设准官方机构。

陆委会的新闻稿指出，双方均认为办事机构应促进两岸经贸、文化、教育等交流，维护双方人民在对方之权益，并提供关怀与协助。(完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
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