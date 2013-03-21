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亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 17:31 BJT

台湾债市：102/6期10年公债中，证券业卖超2.5亿台币

路透台北3月21日 - 台湾柜台买卖中心周四公布，债券等殖成交系统中，10年公债102/
6 交易资料如下：（单位：亿台币）
    
       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业        4.50        3.50       +1.00
     票券业        1.50        0.00       +1.50
     证券业        6.00        8.50       -2.50
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