版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 17:33 BJT

台湾债市：102/6期借券成交42.77亿台币，加权平均利率0.2603%

路透台北3月21日 - 台湾柜台买卖中心公布，周四等殖成交附条件交易行情相关借券细节如
下：
        
      期别       成交值    最高利率    最低利率   加权平均利  可交易余额  (上日余额)
                                                          率              
      102/6       42.77      0.7000      0.0000       0.2603       166.5      169.0 
 
注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐