台湾债市：102/6期借券成交42.77亿台币，加权平均利率0.2603%

路透台北3月21日 - 台湾柜台买卖中心公布，周四等殖成交附条件交易行情相关借券细节如 下： 期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利 可交易余额 (上日余额) 率 102/6 42.77 0.7000 0.0000 0.2603 166.5 169.0 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)