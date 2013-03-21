意大利政治：五星运动的官员称，请求总统纳波利塔诺批准组建政府

路透罗马3月21日 - 意大利五星运动的官员称，请求总统纳波利塔诺批准组建政府；该党派是由前喜剧演员格利罗(Beppe Grillo)所领导。

“五星运动所得的票数最高，且为近期选举的主要政治力量，因此我们正式要求获准组建政府并推行我们的计划，”该党的国会团体领导人Roberta Lombardi与总统会面后表示。

该党的参议院领导人Vito Crimi表示，在会面期间已经提出一个政策平台，当中包含将意大利在欧元区的未来进行公民投票。