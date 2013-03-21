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货币新闻 | 2013年 3月 21日 星期四 18:18 BJT

欧洲金融：塞浦路斯央行总裁预计周一前将敲定对该国的救助计划

路透尼科西亚3月21日 - 塞浦路斯央行总裁得梅特里亚德斯表示，预计周一前会敲定金融救助计划，从而满足欧洲央行(ECB)威胁截断该国银行业融资渠道的最后期限。

其对记者称，“我预计周一前会有一项救助塞浦路斯的计划。”(完)

(编译 田建华; 审校 张明钧)
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