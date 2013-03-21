中国期货：焦煤期货周五首日挂牌，基准价1,300-1,380元/吨--大商所

路透北京3月21日 - 中国大连商品交易所称,确定周五(22日)首批上市交易的焦煤期货合约为2013年7月-2014年3月共计九个合约月份，挂盘基准价确定在1,300-1,380元人民币/吨之间。

大商所的新闻稿称,交易手续费为成交合约金额的万分之一，当日同一合约先开仓后平仓交易手续费分别按成交合约金额的万分之零点五收取。

新闻稿并援引煤炭资源网总经理刘葆介绍，在符合焦煤期货最低可用标准的煤源中，处于交割区域内的开滦煤、灰硫较高的山西焦煤和常年辐射交割区域的澳洲二线焦煤具有一定的参考价值。日前，开滦煤近期的车板含税价格接近1,300元/吨，从该现货价格水平看，大商所焦煤期货的开盘基准价符合市场实际。

新闻稿称，焦煤合约不同于以往任何期货品种，煤炭属于天然矿产，无法通过工业加工手段实现质量标准化，市场各方开展贸易时通常参考典型煤源价格。

联合金属网高级分析师穆文鑫表示，焦煤作为炼焦煤的核心煤种，其价格直接影响焦炭生产成本，焦煤与焦炭的价格相关程度较高，以京唐港焦煤与天津港焦炭为例，过去六年多月度价格的相关系数为0.96。