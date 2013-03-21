中国投资：将加大交通运输基础设施建设投融资管理体制改革--交通运输部

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京3月21日 - 新组建的中国交通运输部发言人称，将加大交通运输领域基础设施建设投融资管理体制改革，包括如何进一步引进社会资本，通过特许经营制度的建设和完善来推进交通建设投融资管理体制的改革。
新华社周四报导引述该部发言人何建中在新闻会上的话并称，今后要加大对西部地区和农村公路建设支持力度，并从规划引领的角度，统筹铁路、公路、水路、民航的协调发展。
交通运输部公布的数字显示，今年前两月全国高速公路完成投资440.1亿元人民币，同比下降21.5%，但同期国省道建设、农村公路的投资增长较快，分别增长14.3%和15.1%。
铁道部拆分后，将在交通运输部下设立国家铁路局。何建中表示，目前已经规定国家铁路局的职责，包括负责拟订铁路技术标准、监督管理铁路安全生产、运输服务质量和铁路工程质量等，但在铁路票价方面，铁路总公司应有相对的经营自主权。
交通运输部公布的数据还显示，今年1-2月份，全国规模以上港口完成货物吞吐量16.1亿吨，同比增长11.2％，增速分别比去年同期加快了4.1个百分点，比去年四季度加快了1.8个百分点。
其中，全国外贸货物吞吐量比去年同期放慢了1.3个百分点、比去年四季度加快了4个百分点，全国内贸货物吞吐量增速比去年同期加快了6.6个百分点，与去年四季度基本持平。(完) (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。