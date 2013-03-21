中国投资：将加大交通运输基础设施建设投融资管理体制改革--交通运输部

路透北京3月21日 - 新组建的中国交通运输部发言人称，将加大交通运输领域基础设施建设投融资管理体制改革，包括如何进一步引进社会资本，通过特许经营制度的建设和完善来推进交通建设投融资管理体制的改革。

新华社周四报导引述该部发言人何建中在新闻会上的话并称，今后要加大对西部地区和农村公路建设支持力度，并从规划引领的角度，统筹铁路、公路、水路、民航的协调发展。

交通运输部公布的数字显示，今年前两月全国高速公路完成投资440.1亿元人民币，同比下降21.5%，但同期国省道建设、农村公路的投资增长较快，分别增长14.3%和15.1%。

铁道部拆分后，将在交通运输部下设立国家铁路局。何建中表示，目前已经规定国家铁路局的职责，包括负责拟订铁路技术标准、监督管理铁路安全生产、运输服务质量和铁路工程质量等，但在铁路票价方面，铁路总公司应有相对的经营自主权。

交通运输部公布的数据还显示，今年1-2月份，全国规模以上港口完成货物吞吐量16.1亿吨，同比增长11.2％，增速分别比去年同期加快了4.1个百分点，比去年四季度加快了1.8个百分点。