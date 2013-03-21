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货币新闻 | 2013年 3月 21日 星期四 19:09 BJT

表格：英国3月总工业订单差值为负15，好于预期

路透伦敦3月21日 - 英国工业联盟(CBI)周四公布，3月总工业订单差值为负15(路透调查预估为负17)，2月为负14。

月度趋势 3月 2月 1月 12月 11月 10月

总订单 -15 -14 -20 -12 -21 -23

出口订单 -11 -20 -29 -11 -12 -22

制成品库存 +14 +12 +15 +6 +5 +5

产出预期 +22* +5 +8 0 -9 +12

国内价格预期 +5** +20 +21 +17 +8 +7

注: *为2012年4月以来最高

**为2012年8月以来最低(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
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