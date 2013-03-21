表格：英国3月总工业订单差值为负15，好于预期

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透伦敦3月21日 - 英国工业联盟(CBI)周四公布，3月总工业订单差值为负15(路透调查预估为负17)，2月为负14。
月度趋势 3月 2月 1月 12月 11月 10月
总订单 -15 -14 -20 -12 -21 -23
出口订单 -11 -20 -29 -11 -12 -22
制成品库存 +14 +12 +15 +6 +5 +5
产出预期 +22* +5 +8 0 -9 +12
国内价格预期 +5** +20 +21 +17 +8 +7
注: *为2012年4月以来最高
**为2012年8月以来最低(完)
(编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。