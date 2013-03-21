重温稿-中国期货：焦煤期货周五首日挂牌，基准价1,300-1,380元/吨--大商所

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京3月21日 - 中国大连商品交易所称,确定周五(22日)首批上市交易的焦煤期货合约为2013年7月-2014年3月共计九个合约月份，挂盘基准价确定在1,300-1,380元人民币/吨之间。
大商所的新闻稿称,交易手续费为成交合约金额的万分之一，当日同一合约先开仓后平仓交易手续费分别按成交合约金额的万分之零点五收取。
新闻稿并援引煤炭资源网总经理刘葆介绍，在符合焦煤期货最低可用标准的煤源中，处于交割区域内的开滦煤、灰硫较高的山西焦煤和常年辐射交割区域的澳洲二线焦煤具有一定的参考价值。日前，开滦煤近期的车板含税价格接近1,300元/吨，从该现货价格水平看，大商所焦煤期货的开盘基准价符合市场实际。
新闻稿称，焦煤合约不同于以往任何期货品种，煤炭属于天然矿产，无法通过工业加工手段实现质量标准化，市场各方开展贸易时通常参考典型煤源价格。
联合金属网高级分析师穆文鑫表示，焦煤作为炼焦煤的核心煤种，其价格直接影响焦炭生产成本，焦煤与焦炭的价格相关程度较高，以京唐港焦煤与天津港焦炭为例，过去六年多月度价格的相关系数为0.96。
中国大连商品交易所此前称，焦煤期货合约将于周五(22日)起上市交易，其交易保证金上市初期暂定为合约价值的5%。 (完) (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。