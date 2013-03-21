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货币新闻 | 2013年 3月 21日 星期四 20:43 BJT

表格：加拿大1月零售销售较前月上升1.0%，12月为下滑2.3%

路透3月21日 - 加拿大统计局周四公布,加拿大1月零售销售较前月上升1.0%，12月为下滑2.3%，前值为下滑2.1%。

(百分比变动) 1月 1月 12月(修正值) 12月(前值)

月率 年率 月率 月率

整体 +1.0 -0.1 -2.3 -2.1

扣除汽车/零部件 +0.5 +0.6 -1.0 -0.9

注:数据经过季节性调整.(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
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