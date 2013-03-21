更新版-港股业绩：利丰去年净利差于预期，公司不再以核心溢利15亿美元为目标

* 利丰去年净利按年跌9%，低于预期

* 不再以15亿美元为今年核心经营溢利目标

* 收购策略不变且暂无筹资计划

* 分析师质疑其现金流 (新增公司及分析师评论)

路透香港3月21日 - 环球消费品出口及物流集团香港利丰 周四公布去年净利出现2008年来首见衰退，公司并弃守今年将交卷的"三年计划"目标。不过，公司表示，其美国业务LF USA完成改组后，集团营运可望回到2011年的水平。

为沃尔玛 和Target 等大型连锁店采购的利丰在收盘后公告，至2012年12月31日止的净利按年减少9%至6.17亿美元，也低于市场预估的6.29亿美元。作为2011-2013年三年营运计划目标的核心经营溢利，2012年全年仅5.11亿美元，按年减少42%，远低于目标15亿美元。

利丰主席冯国纶在记者会上说，＂我们不会去调整三年计划,但公司不再以以15亿美元为目标，因为我们达不到。＂

公司在2011年表示，新三年业务发展计划订下核心经营溢利于2013年达15亿美元，贸易业务、物流业务及本土业务预期分别贡献7亿美元、1亿美元及7亿美元。

今年1月的获利预警后 ，市场对三年计划是否达标已存疑，此也导致利丰股价一路走弱，今年迄今大跌约23%，远超过大盘指数 约2%跌幅。

利丰主席冯国纶指出，获利减少主因LF USA 业务的架构改组开支及减少于美国分销的品牌数量，但集团订立目标，有关LF USA架构改组及于集团内实施的成本管理措施，将于2013年发挥效益。

集团总裁乐裕民(Bruce Rockowitz)称，“我们没有计划出售美国业务，预期分销业务将在2013年盈利。＂

美国市场为利丰的主要营收来源，利丰去年营业额仅成长1%至202.22亿美元，美国营收占比为62%，欧洲占19%，亚洲占比12%。

在市场展望，乐裕民表示，欧洲整体消费意愿薄弱，对集团贸业务造成负面影响，且未来展望仍不明朗。不过,美国及亚洲市场则呈现缓步增长。

以收购及自身成长(organic growth)为策略的利丰指出，去年共完成了10项收购，除了已披露的LORNAMEA ，另有9项较小型的收购，总代价为4.21亿美元，首期现金代价约1.25亿美元，未来三至六年将支付的或然代价约为2.96亿美元。

瑞银分析师梁裕昌此前发布一份报告，质疑利丰收购的项目无法产生现金流，未来可能会放缓收购的脚步,或是需要进一步筹资、商誉减损等。瑞银并重申”卖出＂评级，目标价在7.50港元。

”

对此，乐裕民指出，除非有较大的收购，利丰在2013年都不需要再筹资或是售股。

“我们并购的策略还是一项，重质不重量，＂乐裕民说，＂我们会着重在较大的品牌，而不是小品牌，前者更容易经营管理。＂

利丰去年3月宣布了一项"以先旧后新方式配售2.1亿股新股"的配股计划，筹资约39亿港元，八个月后，于11月发行了5亿美元次级永久资本证券,年息率为6.0%。

不过，新鸿基则重申利丰＂买进＂评级，称其扩大亚洲分销业务有助于毛利及获利成长，美国消费支出也见改善，再加上估值也在历史低档。该机构重申目标在14.5港元不变。

利丰2012年度每股盈利为0.581港元，较去年同期减少12%。建议末期派息0.16港元，亦较去年同期减少53%；全年派息为0.31港元，较上一年的0.53港元减少42%。

“减除派发股息、商业收购及支付收购代价。这些财务安排，令集团得以巩固其储备，以作未来发展之用"冯国纶于公告中称。(完)

利丰今日收报10.56港元，涨1.15%，今年最低跌至9.93港元，为2009年中以来最低；前次全年净利衰退是在2008年金融风暴期间。(完) 浏览利丰其他新闻,请点选 浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)