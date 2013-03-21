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货币新闻 | 2013年 3月 21日 星期四 19:22 BJT

日本经济：日央行总裁黑田东彦谢绝就是否会召开紧急会议置评

路透东京3月21日 - 新任日本央行总裁黑田东彦周四谢绝就是否会召开紧急会议，以讨论放宽货币政策置评。日本央行将在4月3-4日召开例行议息会议。

* 黑田东彦：无论从资产购买规模还是种类上讲央行都必需扩大货币刺激政策

* 黑田东彦：将力争在两年内实现日本央行2%的通胀率目标

* 黑田东彦称日本央行购买外国债券等同于干预汇市

* 黑田东彦称准备采取所有必要措施直到实现2%的通胀目标

* 黑田东彦：必须遵守G7和G20协议，应由市场决定汇率

* 黑田东彦：现在讨论退出超宽松货币政策为时过早

* 日本央行新任副总裁岩田规久男：通胀目标是推动就业和促进经济增长的一项工具

* 岩田规久男称货币供给和物价指尖的关联是长期的，而非短期(完)
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