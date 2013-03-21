日本经济：日央行总裁黑田东彦谢绝就是否会召开紧急会议置评

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透东京3月21日 - 新任日本央行总裁黑田东彦周四谢绝就是否会召开紧急会议，以讨论放宽货币政策置评。日本央行将在4月3-4日召开例行议息会议。
* 黑田东彦：无论从资产购买规模还是种类上讲央行都必需扩大货币刺激政策
* 黑田东彦：将力争在两年内实现日本央行2%的通胀率目标
* 黑田东彦称日本央行购买外国债券等同于干预汇市
* 黑田东彦称准备采取所有必要措施直到实现2%的通胀目标
* 黑田东彦：必须遵守G7和G20协议，应由市场决定汇率
* 黑田东彦：现在讨论退出超宽松货币政策为时过早
* 日本央行新任副总裁岩田规久男：通胀目标是推动就业和促进经济增长的一项工具
* 岩田规久男称货币供给和物价指尖的关联是长期的，而非短期(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。