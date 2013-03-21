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市场报道 | 2013年 3月 21日 星期四 22:29 BJT

美国各类经济指标总览--2013/3/21

美国劳工部周四公布，3月16日一周初请失业金人数四周均值为34.0万人；一周初请失业金人数为33.6万人，预估
为34.2万人。 
    
    美国经济谘商会周四公布，美国2月领先指标上升0.5%，预估为上升0.4%，1月修正后为增长0.5%，前值为上
升0.2%。 
    
    全美不动产协会(NAR)周四公布，美国2月成屋销售增长0.8%，年率为498万户，为2009年11月来最高，预估为
500万户。1月修正后为494万户(前值为492万户)。   
           
                                    当前值                            前次值  
 失业率(%)                             7.7  (2月)                        7.9  (1月修正值)
 非农业就业岗位(万)               增加23.6  (2月)                   增加11.9  (1月修正值)
 平均时薪(%)                          +0.2  (2月)                       +0.1  (1月修正值)
 消费者物价指数(CPI)(%)               +0.7  (2月)                       持平  (1月)
 不包括食品和能源CPI(%)               +0.2  (2月)                       +0.3  (1月)
 实质所得(%)                          -0.2  (2月)                       -0.2  (1月修正值)
 生产者物价指数(PPI)(%)               +0.7  (2月)                       +0.2  (1月修正值)
 不包括食品和能源PPI(%)               +0.2  (2月)                       +0.2  (1月修正值)
 国内生产总值(GDP)(%)                 +0.1  (第四季修正值)              +3.1  (第三季终值)
 GDP平减指数(%)                       +0.9  (第四季修正值)              +2.7  (第三季终值)
 零售销售(%)                          +1.1  (2月)                       +0.2  (1月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)            逆差444.5  (1月)                  逆差381.4  (12月修正值)
 雇佣成本(%)                          +0.4  (第三季)                    +0.5  (第二季修正值)
 工业生产(%)                          +0.7  (2月)                       持平  (1月修正值)
 产能利用率(%)                        79.1  (1月)                       79.3  (12月修正值)
 初请失业金人数(万人)                 33.6  (3月16日当周)               33.4  (3月9日当周修正值)
 联邦预算(亿美元)                赤字2,040  (2月)                     盈余30  (1月)
 领先指标(%)                          +0.5  (2月)                       +0.5  (1月)
 个人所得(%)                          -3.6  (1月)                       +2.6  (12月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)             持平  (1月)                       持平  (12月)
 消费者信贷(亿美元)              增加161.5  (1月)                    增加151  (12月修正值)
 企业库存(%)                          +1.0  (1月)                       +0.3  (12月修正值)
 建筑支出(%)                          -2.1  (1月)                       +1.1  (12月修正值)
 消费者信心                           58.6  (1月)                       66.7  (12月修正值)
 房屋开工(万户)                       91.7  (2月)                       91.0  (1月修正值)
 建筑许可(万户)                       94.6  (2月)                       90.4  (1月修正值)
 成屋销售(万户)                        498  (2月)                        494  (1月修正值)
 新屋销售(万户)                       36.9  (12月)                      39.8  (11月修正值)
 工厂订单(%)                          -2.0  (1月)                       +1.3  (1月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                -4.9  (1月修正值)                 +3.6  (12月修正值)
 供应管理协会非制造业指数             56.0  (2月)                       55.2  (1月)
 供应管理协会制造业指数               54.2  (2月)                       53.1  (1月)
 趸售(批发)库存(%)                    +1.2  (1月)                       +0.1  (12月修正值)
 进口物价(%)                          +1.1  (2月)                       +0.6  (1月)
 出口物价(%)                          +0.8  (2月)                       +0.3  (1月)
 单位劳工成本(%)                      +4.6  (第四季修正值)              -1.9  (第三季)
 非农业生产率(%)                      -1.9  (第四季修正值)              +3.1  (第三季)
 经常账(亿美元)                赤字1,104.2  (第四季)             赤字1,124.5  (第三季修正值)
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