美国各类经济指标总览--2013/3/21

美国劳工部周四公布，3月16日一周初请失业金人数四周均值为34.0万人；一周初请失业金人数为33.6万人，预估 为34.2万人。 美国经济谘商会周四公布，美国2月领先指标上升0.5%，预估为上升0.4%，1月修正后为增长0.5%，前值为上 升0.2%。 全美不动产协会(NAR)周四公布，美国2月成屋销售增长0.8%，年率为498万户，为2009年11月来最高，预估为 500万户。1月修正后为494万户(前值为492万户)。 当前值 前次值 失业率(%) 7.7 (2月) 7.9 (1月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加23.6 (2月) 增加11.9 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.1 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.7 (2月) 持平 (1月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.2 (2月) +0.3 (1月) 实质所得(%) -0.2 (2月) -0.2 (1月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.7 (2月) +0.2 (1月修正值) 不包括食品和能源PPI(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 国内生产总值(GDP)(%) +0.1 (第四季修正值) +3.1 (第三季终值) GDP平减指数(%) +0.9 (第四季修正值) +2.7 (第三季终值) 零售销售(%) +1.1 (2月) +0.2 (1月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差444.5 (1月) 逆差381.4 (12月修正值) 雇佣成本(%) +0.4 (第三季) +0.5 (第二季修正值) 工业生产(%) +0.7 (2月) 持平 (1月修正值) 产能利用率(%) 79.1 (1月) 79.3 (12月修正值) 初请失业金人数(万人) 33.6 (3月16日当周) 33.4 (3月9日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 赤字2,040 (2月) 盈余30 (1月) 领先指标(%) +0.5 (2月) +0.5 (1月) 个人所得(%) -3.6 (1月) +2.6 (12月) 个人消费支出(PCE)物价(%) 持平 (1月) 持平 (12月) 消费者信贷(亿美元) 增加161.5 (1月) 增加151 (12月修正值) 企业库存(%) +1.0 (1月) +0.3 (12月修正值) 建筑支出(%) -2.1 (1月) +1.1 (12月修正值) 消费者信心 58.6 (1月) 66.7 (12月修正值) 房屋开工(万户) 91.7 (2月) 91.0 (1月修正值) 建筑许可(万户) 94.6 (2月) 90.4 (1月修正值) 成屋销售(万户) 498 (2月) 494 (1月修正值) 新屋销售(万户) 36.9 (12月) 39.8 (11月修正值) 工厂订单(%) -2.0 (1月) +1.3 (1月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -4.9 (1月修正值) +3.6 (12月修正值) 供应管理协会非制造业指数 56.0 (2月) 55.2 (1月) 供应管理协会制造业指数 54.2 (2月) 53.1 (1月) 趸售(批发)库存(%) +1.2 (1月) +0.1 (12月修正值) 进口物价(%) +1.1 (2月) +0.6 (1月) 出口物价(%) +0.8 (2月) +0.3 (1月) 单位劳工成本(%) +4.6 (第四季修正值) -1.9 (第三季) 非农业生产率(%) -1.9 (第四季修正值) +3.1 (第三季) 经常账(亿美元) 赤字1,104.2 (第四季) 赤字1,124.5 (第三季修正值)