中国社会：黄浦江打捞逾万头死猪未流入消费环节，水质监测符合标准--央广

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京3月21日 - 中央人民广播电台周四报导称，截止3月20日，上海市和浙江嘉兴市已累计打捞死猪近12,000头，未发现病死猪进入流通消费环节。同时，上海市最新水质检测结果显示，九个水厂出厂水九项指标均符合国家饮用水标准。
央广新闻援引中国农业部首席兽医师于康震并指出，上海市已累计打捞出死猪10,395头，浙江省嘉兴市亦清理打捞死猪1,528头，目前所有打捞的病死猪都进行了深埋或焚烧等处理，黄浦江流域的死猪打捞和无害化处理工作已近尾声。
于康震并要求各地深入排查整改，将病死动物的无害化处理作为当前春季动物防疫的重点，并做好生猪常见病的防疫工作。
他此前已表示，此次生猪死亡一是由于当地生猪饲养量大，散养比例高，正常生猪死亡淘汰数量相对较大；二是当地雨雪寒潮天气多，圆环病毒感染和腹泻等常见病引起的死亡率较往年偏高。
黄浦江上游是中国上海市饮用水的重要源头。连日来，黄浦江上游水域漂浮死猪事件引起广泛关注。上海市政府新闻办此前发布最新消息说，经相关核查，确定这些死猪来自浙江省嘉兴地区。(完) (发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。