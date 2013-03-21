国际油市：亚洲柴油裂解价差反弹，因库存减少

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡3月21日 - 亚洲柴油裂解价差周四反弹，行业消息人士称因新加坡中质馏分油库存降至近六个月低点，且来自非洲的需求也推高市场。
4月柴油裂解价差涨0.2美元至每桶16.69，上一交易日曾跌至逾三个月低点。
据International Enterprise最新数据显示，新加坡截止3月20日一周陆上柴油和航煤库存减少近8%至920.8万桶。
数据显示，较前周相比，对澳洲，孟加拉，斯里兰卡和越南的柴油出口增加，对香港和马来西亚以及斯里兰卡的航煤出口亦增加。
此外非洲对柴油的需求增加，坦桑尼亚进口商正寻购有期合约以建立国家战略石油储备。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。