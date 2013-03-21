国际油市：亚洲柴油裂解价差反弹，因库存减少

路透新加坡3月21日 - 亚洲柴油裂解价差周四反弹，行业消息人士称因新加坡中质馏分油库存降至近六个月低点，且来自非洲的需求也推高市场。

4月柴油裂解价差涨0.2美元至每桶16.69，上一交易日曾跌至逾三个月低点。

据International Enterprise最新数据显示，新加坡截止3月20日一周陆上柴油和航煤库存减少近8%至920.8万桶。

数据显示，较前周相比，对澳洲，孟加拉，斯里兰卡和越南的柴油出口增加，对香港和马来西亚以及斯里兰卡的航煤出口亦增加。

此外非洲对柴油的需求增加，坦桑尼亚进口商正寻购有期合约以建立国家战略石油储备。(完)

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