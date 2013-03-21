重温稿-中国社会：黄浦江打捞逾万头死猪未流入消费环节，水质监测符合标准--央广

路透北京3月21日 - 中央人民广播电台周四报导称，截止3月20日，上海市和浙江嘉兴市已累计打捞死猪近12,000头，未发现病死猪进入流通消费环节。同时，上海市最新水质检测结果显示，九个水厂出厂水九项指标均符合国家饮用水标准。

央广新闻援引中国农业部首席兽医师于康震并指出，上海市已累计打捞出死猪10,395头，浙江省嘉兴市亦清理打捞死猪1,528头，目前所有打捞的病死猪都进行了深埋或焚烧等处理，黄浦江流域的死猪打捞和无害化处理工作已近尾声。

于康震并要求各地深入排查整改，将病死动物的无害化处理作为当前春季动物防疫的重点，并做好生猪常见病的防疫工作。

他此前已表示，此次生猪死亡一是由于当地生猪饲养量大，散养比例高，正常生猪死亡淘汰数量相对较大；二是当地雨雪寒潮天气多，圆环病毒感染和腹泻等常见病引起的死亡率较往年偏高。