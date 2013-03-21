国际油市：亚洲石脑油裂解价差攀升，受益于韩国买需

路透新加坡3月21日 - 亚洲石脑油裂解价差周四攀升，因韩国涌现更多现货需求，且买家也试图抓住原油价格下滑和升水降低的契机。

石化生产商LG化学买入两船石脑油船货，湖南石油化学买入一船，价格为每吨升水约22美元，这要低于此前韩国Lotte买入价格每吨升水26美元。

行业消息人士称，亚洲柴油裂解价差小涨，泰国亦加入越南和印尼的现货买家行列。

泰国Bangchak Petroleum正寻购约5万桶91号汽油，船期定于4月。

业内消息人士称，Essar Oil可能售出95号汽油，船期为4月11-18日，买家为嘉能可，双方成交价格介于每桶贴水0.5-1美元。(完)

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