国际油市：亚洲石脑油裂解价差攀升，受益于韩国买需

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡3月21日 - 亚洲石脑油裂解价差周四攀升，因韩国涌现更多现货需求，且买家也试图抓住原油价格下滑和升水降低的契机。
石化生产商LG化学买入两船石脑油船货，湖南石油化学买入一船，价格为每吨升水约22美元，这要低于此前韩国Lotte买入价格每吨升水26美元。
行业消息人士称，亚洲柴油裂解价差小涨，泰国亦加入越南和印尼的现货买家行列。
泰国Bangchak Petroleum正寻购约5万桶91号汽油，船期定于4月。
业内消息人士称，Essar Oil可能售出95号汽油，船期为4月11-18日，买家为嘉能可，双方成交价格介于每桶贴水0.5-1美元。(完)
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(编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。