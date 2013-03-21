重温稿-中港股业绩：中石油去年净利跌13%逊预期，受累进口天然气亏损

* 去年净利同比下降13.3%，逊于市场预期

* 炼油业务减亏一半，惟进口天然气增亏近1倍

* 公司高管称成品油价格形成机制改革可能今年到位

* 今年油气当量产量目标按年增长3.3%

路透香港3月21日 - 按市值计全球第二大油气生产商--中国石油 继续受到停滞不前的价改阴霾所笼罩，去年度净利同比下降13.3%，再度令市场失望，也是2008年金融海啸以来表现最差。

公司高管寄望中国将推进成品油和天然气的价格机制改革，以助公司改善获利。

中石油周四公布，按照国际会计准则，2012年1-12月净利为1,153.26亿元人民币，上年同期则为1,329.61亿元；并低于汤森路透综合31名分析师预测中位值的1,248.23亿元。期内每股盈利0.63元。

中石油副董事长兼总裁周吉平在公告中称，“净利下跌主要受进口天然气数量增加及进销价格倒挂、国内成品油价格宏观调控等因素综合影响。”

公告显示，去年全年进口天然气业务亏损419亿元，比上年同期亏损增加96%；炼油业务亏损336.72亿元，比上年同期减亏264.15亿元。

中石油副总裁孙德龙在记者会上称，天然气业务作为公司最具成长性的发展策略，希望政府会加快推进完善天然气价格体系，令到价格更为合理。

“国内的天然气价格改革试点已由广东和广西地区推至川渝地区，公司希望政府会加快推进改革。”他说。

至于市场憧憬多年的成品油价格形成机制的深化改革，中石油副总裁刘宏斌则预期今年有望见到突破。他说，“目前国内外油价还存在一些价差，导致炼油业务亏损...目前国内定价机制不能及时传导国际油价状况，不过这个调整（价改）今年可能到位。”

分析师指出，国际油价虽然居高不下，但是短期不会大幅上涨，预料中石油的炼油业务亏损相对受控，因此更加关注进口天然气业务亏损情况。

投行花旗稍早的报告称，如果中国不实行价改，则中石油的进口天然气业务亏损额将于五年内进一步倍增至916亿元。而美国券商Jefferies指出，过去三年随着天然气产量增加，中石油的负债比率亦大幅提升，如果不实行天然气价改，中石油的财政状况难以继续支撑快速的天然气产量增长。

现时分析师预期，上半年为中国实行价格机制改革的好时机，因为目前通胀没有太大压力。

**今年进口天然气增两成**

中石油称，今年计划进口天然气共340亿立方米，较去年预算进口量高出20%；其中中亚进口天然气290亿立方米，液化天然气（LNG）50亿立方米。

去年的油气当量产量按年上升4.5%至13.43亿桶，预计今年产量为13.878亿桶，同比升3.3%。

今天的记者会上代董事长周吉平没有出现，只有三名副总裁和新任财务总监坐阵。不过孙德龙重申公司发展目标不变，且强调未来三年以至更长时间仍是中石油发展战略的机遇期，包括国际化发展目标届2020年其海外产量占整体产量60%。

中石油表示，去年的资本性开支为3,525亿元，按年增加24%；今年预算支出3,550亿元。

中石油原董事长蒋洁敏上周辞去上市公司所有职务，而母公司中国石油天然气集团公司发言人已确认，蒋洁敏将出任国资委主任，接替原国资委主任王勇。

业绩公布前，中石油H股收跌0.57%，报10.38港元；其A股亦跌0.22%，报8.93元人民币。（完）

浏览中国石油其他新闻，请点选[0857.HK–CMN]

如欲浏览A+H股股价对比表，请点选

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选：（here）