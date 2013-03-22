背景资料：香港主要人民币债券发行情况一览

澳洲政治：政府取消对批准中澳引渡条约的议会投票
路透悉尼3月28日 - 澳洲周二取消了为最终批准中澳引渡条约而安排的议会投票，因政府提议势将在投票中遭受难堪的挫败。中国和澳洲之间的引渡条约在10年前就已签署，至今未被澳洲议会通过。
路透香港3月22日 - 自2007年7月第一支人民币债券在香港发行以来，香港离岸人民币债券发展步伐日渐加快，债券品种亦日趋丰富。
根据汤森路透旗下IFR统计，2012年点心债(不含存款证)发行金额1,482.2亿元人民币。
以下为路透整理的2013年以来在香港发行的主要人民币债券一览表：
(由公司发行)
日期 发债主体 发债额(亿元) 息率(%) 年期 *2013.3 金地集团 20.0 5.625 5 *2013.3 世纪互联 9.98 7.875 3
2013.2 远东发展公司 10.0 5.875 3
2013.1 新世界中国 30.0 5.50 5
2013.1 香港来宝集团 10.0 4.00 3
2013.1 华能国际电力 15.0 3.85 3
2013.1 新世界中国 30.0 5.50 5
2013.1 广东核电集团 15.0 3.75 3 (reopen)
(由金融机构发行)
日期 发债主体 发债额(亿元) 息率(%) 年期 *2013.3 印度IDBI银行 2.52 3.50 1 *2013.3 巴西Banco Bradesco SA 2.40 3.25 3
Grand Cayman *2013.3 巴西Banco BTG Pactual 9.97 4.10 3
2013.3 俄罗斯标准银行 7.6 8.00 2(reopen)
2013.3 印度IDBI银行 2.5 3.50 1
2013.2 建行香港分行 1.2 2.95 3
2013.2 GPB Eurobond Finance 2.5 4.00 3
2013.1 俄罗斯标准银行 5.0 8.00 2
2013.1 俄罗斯农业银行 10.0 3.60 3
2013.1 Emirates NBD Bank PJSC 1.0 3.20 1
2013.1 俄罗斯VTB Capital 10.0 4.50 3(reopen)
2013.1 中银(香港) 3.0 2.90 1
2013.1 九龙仓WHARF FINANCE 1.0 4.15 7
2103.1 Emirates NBD Bank PJSC 1.0 3.45 1
2013.1 巴西Banco Bradesco SA 3.5 3.70 3
Grand Cayman
2013.1 瑞典商业银行 4.0 3.00 3
2013.1 汇丰(中国) 10.0 三个月SHIBOR减60bp 2
2012年以前主要人民币债券发行一览表，请点选 (完) (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
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