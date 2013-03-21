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市场报道 | 2013年 3月 21日 星期四 20:39 BJT

表格: 美国3月16日一周初请失业金人数为33.6万人，低于预估

路透3月21日 - 美国劳工部周四公布：

* 美国一周初请失业金人数四周均值为34.0万人

* 美国一周初请失业金人数为33.6万人(预估为34.2万人)

* 美国一周续请失业金人数为305.3万人(预估为305.0万人)

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

03/16/13 336,000 339,750

03/09/13 334,000-r 347,250-r 3,053,000 2.4

03/02/13 342,000 349,250-r 3,048,000-r 2.4

02/23/13 347,000 355,750-r 3,113,000 2.4

02/16/13 366,000 361,750-r 3,091,000 2.4

02/09/13 342,000-r 352,750-r 3,165,000 2.5

02/02/13 368,000 351,000 3,137,000 2.4

01/26/13 371,000 352,750 3,244,000 2.5

注: R-修正值(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
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