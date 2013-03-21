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市场报道 | 2013年 3月 21日 星期四 21:10 BJT

表格：美国1月房价指数按月上涨0.6%，按年上涨6.5%--FHFA

路透3月21日 - 美国联邦住房金融局(FHFA)周四公布的1月房价指数如下:

1月 12月 (前值) 12年1月

百分比变化 +0.6 +0.5 +0.6 +6.5

指数 194.6 193.6 193.8 182.8(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
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