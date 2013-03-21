美国热股：甲骨文新软件销售下降，早盘股价重挫逾8%

企业并购：海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购，涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
路透3月21日 - 全球第三大软件商甲骨文 预计新软件营收当前季度将恢复增长，此前该公司称快速扩张的销售团队远未能完成第三季的营收目标。
另外消息人士周三表示，美国私人直接投资公司黑石集团(百仕通) 正在力荐甲骨文总裁赫德(Mark Hurd)出任戴尔 执行长。黑石集团正在考虑向戴尔发出收购要约。
在周四早盘交易中，甲骨文重挫8.54%至32.73美元。(完)
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
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