美国热股：甲骨文新软件销售下降，早盘股价重挫逾8%

企业并购：海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购，涉资高至77亿港元

路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。