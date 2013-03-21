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中国财经报道 | 2013年 3月 21日 星期四 22:19 BJT

美国热股：甲骨文新软件销售下降，早盘股价重挫逾8%

路透3月21日 - 全球第三大软件商甲骨文 预计新软件营收当前季度将恢复增长，此前该公司称快速扩张的销售团队远未能完成第三季的营收目标。

另外消息人士周三表示，美国私人直接投资公司黑石集团(百仕通) 正在力荐甲骨文总裁赫德(Mark Hurd)出任戴尔 执行长。黑石集团正在考虑向戴尔发出收购要约。

在周四早盘交易中，甲骨文重挫8.54%至32.73美元。(完)
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