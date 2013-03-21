版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 21日 星期四 22:13 BJT

美国热股：Oppenheimer上调雅虎评级和目标价，后者劲扬

路透3月21日 - 券商Oppenheimer将雅虎 投资评级从“表现与大盘一致”上调至“表现优于大盘”，并将其目标价上调5美元至27美元，部分因预期中国企业阿里巴巴将在明年完成首次公开发行，而这将有利于持有阿里巴巴24%股权的雅虎。

在周四早盘交易中，雅虎劲扬3.23%至22.81美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐