美国热股：Oppenheimer上调雅虎评级和目标价，后者劲扬

路透3月21日 - 券商Oppenheimer将雅虎 投资评级从“表现与大盘一致”上调至“表现优于大盘”，并将其目标价上调5美元至27美元，部分因预期中国企业阿里巴巴将在明年完成首次公开发行，而这将有利于持有阿里巴巴24%股权的雅虎。