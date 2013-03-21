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市场报道 | 2013年 3月 21日 星期四 22:05 BJT

美国股市：开低，甲骨文因业绩不及预期累及股价重挫

路透纽约3月21日 - 美股周四开低，美国软件(软体)巨擘甲骨文(Oracle) 下挫，此前该公司公布的营收低于预期。

股指期货走势表明开盘会持平，因初请失业金数据符合预期，不过甲骨文股价下滑令市场承压，该股重挫8.3%至32.79美元。

道琼工业指数 跌63.55点或0.44%，报14,448.18。标准普尔500指数 跌7.72点或0.50%，报1,550.99。Nasdaq综合股价指数 跌23.19点或0.71%，报3,231.00。(完)
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