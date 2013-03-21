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市场报道 | 2013年 3月 21日 星期四 22:10 BJT

表格：美国2月领先指标上升0.5%，预估为上升0.4%

路透3月21日 - 美国经济谘商会周四公布，美国2月领先指标上升0.5%，预估为上升0.4%，1月修正后为增长0.5%，前值为上升0.2%。 以下为详细数据：

指数 2月 1月 (前值) 12月 (前值) 领先指标 94.8 0.5 0.5 0.2 0.4 0.5 同步指标 105.1 0.2 -1.0 0.4 0.9 1.0 落后指标 118.0 0.1 1.6 0.4 0.0 0.1(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 US-ECI-CMN;其他经济面新闻请点选 ECI|MCE-CMN 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选 CFACT-ECI

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