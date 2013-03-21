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市场报道 | 2013年 3月 21日 星期四 22:13 BJT

表格：美国2月成屋销售增长0.8%，年率为498万户--NAR

路透华盛顿3月21日 - 全美不动产协会(NAR)周四公布，美国2月成屋销售增长0.8%，年率为498万户，为2009年11月来最高，预估为500万户。1月修正后为494万户(前值为492万户)。 经季节调整后的2月成屋销售数据如下:

2月 　1月 1月初值 12月 2012年2月 销售量年率(百万户) 4.98 4.94 4.92 4.90 4.52

2月 　1月 1初值 2013年2月/2012年2月 变动率(%) 0.8 0.8 0.4 10.2 (完)

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