表格：美国2月成屋销售增长0.8%，年率为498万户--NAR

路透华盛顿3月21日 - 全美不动产协会(NAR)周四公布，美国2月成屋销售增长0.8%，年率为498万户，为2009年11月来最高，预估为500万户。1月修正后为494万户(前值为492万户)。 经季节调整后的2月成屋销售数据如下: