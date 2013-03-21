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市场报道 | 2013年 3月 21日 星期四 22:24 BJT

美国热股：惠普将季度股息上调10%，早盘股价下跌

路透3月21日 - 惠普 周四将季度股息上调10%，尽管股东对其以11亿美元收购英国软件企业Autonomy Plc.表示不满。

在周四早盘交易中，惠普下跌0.91%至22.71美元。(完)
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