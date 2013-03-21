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市场报道 | 2013年 3月 21日 星期四 22:39 BJT

美国热股：阿斯利康宣布再裁撤2,300名销售及管理人员，早盘股价大涨

路透3月21日 - 制药商阿斯利康(AstraZeneca) 新任执行长周四宣布再裁撤2,300名销售及管理人员，因其致力于使阿斯利康扭亏为盈。

在周四早盘交易中，阿斯利康大涨2.05%至47.13美元。(完)
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