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市场报道 | 2013年 3月 22日 星期五 05:13 BJT

美国基金: 3月20日当周货币市场基金减少264.9亿美元--ICI

路透3月21日 - 美国投资公司协会(ICI)周四公布，截至3月20日当周，美国货币市场共同基金总资产减少264.9亿美元，至2.625万亿(兆)美元。

报告称，应税政府货币市场基金资产减少6.8亿美元，应税非政府货币市场基金资产减少253.3亿美元，免税基金减少4.7亿美元。

ICI称，面向散户的货币市场基金资产增加14.7美元至9,130.8亿美元。其中应税政府货币市场基金资产增加1.3亿美元至1,952.7亿美元，应税非政府货币市场基金资产增加10亿美元至5,211.2亿美元，免税基金资产增加3.5亿美元至1,966.9亿美元。

报告显示，面向机构投资者的货币市场基金资产减少279.6亿美元至1.712万亿美元。其中，应税政府货币市场基金资产减少8.1亿美元至7,065.1亿美元。应税非政府货币市场基金资产减少263.3亿美元至9,253.8亿美元。免税基金资产减少8.3亿美元至801.5亿美元。

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(美联储/FED)报告货币市场基金资产状况。数据可能会修正。

参看相关细节，可点选ICI网站，网址为(www.ici.org)。(完)
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