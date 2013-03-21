《特写》昔日光伏巨头无锡尚德破产重组首日：平静中充满期待

* 无锡尚德周四起进入破产重整

* 当地政府及国联集团或会参与其重组计划

* 公司员工持轻松态度，未听说裁员计划

* 业内估计重组计划成功希望较大

作者 林琦

路透无锡3月22日 - 周四早晨8:30，成百上千的年轻人与往常一样走下公司班车，进入无锡尚德电力公司大门上班。估计不少人当时还不知道，这个作为全球最大多晶光伏电池生产商--尚德电力控股 的主要生产基地，自周四起已进入破产重组程序。

一位熟知内情的人士透露，无锡市当地政府有意出手相助尚德这个曾被誉为“无锡名片”的明星企业，目前方案还未确定，但无锡市政府旗下国有投资公司--国联集团可能会参与这个重组计划。

虽然无锡市政府及国联集团对于这种说法不愿发表评论，但从公司员工、供货商及业内人士各方反应来看，大家目前似乎不相信尚德这个曾经的巨无霸将来就会消失，对公司的未来仍充满期待。

“我的观点是，(尚德)不会就此消失，”咨询机构iSupply分析师顾理旻指出，公司重组还是有希望的，经过剥离债务及套现部分资产，相信无锡尚德还会再站起来。

尚德电力控股周四公告称，江苏省无锡市中级法院已经正式接受了债权银行对公司的中国子公司无锡尚德电力有限公司进行破产重组的申请。法院已经委派一个由当地政府代表、会计和法律专业人员组成的管理委员会去主导无锡尚德的重组工作。受此影响，该公司股价周四当天暴跌近25%，收报0.44美元。

破产重组程序是指为无锡尚德及其债权人制定及执行重组计划，主要目的是将无锡尚德的债务进行重组并维持生产和运营。无锡日报周四报导引述债权银行方面的说法称，希望无锡尚德电力通过破产重整，整合有效资产，改营运营管理，寻求合适的战略重组第三方，实施债务重组、技术创新、降本增效、资产处置，有效拓展国内外两个市场，盘活资产，力争使企业重生。

截止2月底，工商银行 、中国银行 、农业银行 等九家债权银行对无锡尚德的本外币授信余额折合人民币近71亿元。银行方面认为，由于所欠银行债务陆续到期，考虑到无锡尚德的现实境况以及至今未对逾期授信提出切实可行的还款方案，因此向法院提出破产重整。

对于市政府是否会参与无锡尚德重组的询问，无锡市政府新闻联络处一位人士周四对路透表示，并不知情。他还表示，未来若有尚德的重组信息，应该是由国联集团方面发布。

尚德创始人施正荣博士2001年在无锡市政府支持下创建了无锡尚德，2005年尚德电力控股成功在美上市，第二年施正荣因此成为中国首富。借助资本市场力量，尚德电力控股近年来高速扩张，已连续两年保持全球光伏行业龙头位置。但是随着全球光伏产业增速放缓，欧美对中资光伏企业进行贸易制裁，高速扩张后的债务风险凸现，尚德陷入了窘境。

**平静的第一天**

周三晚间起，国内媒体开始陆续披露无锡尚德破产重整之事。周四上午，在询问一位溜出厂门吸烟的无锡尚德员工是否知道公司已破产重整时，该员工脱口而出：“我不知道啊，我不看报纸的。”

下午，再度随机采访走出厂门的员工时，多数人已知晓公司破产重组的事，但他们指出，公司方面传达的态度是目前重点要维持正常的经营生产，并未提及裁员增效之类的措施。

一位受访员工还半开玩笑地说，“还有一条，就是不能对记者乱说话。”

与普通员工的轻松心态相对应的是，公司对外窗口却是集体失声。记者曾多次拨打公司媒体关系副总裁龚学进的固定电话和手机以及发送邮件，都是无人应答。

上海一家日资厂商的客户经理董小姐周四特地赶往无锡尚德，因她的老板担忧无锡尚德破产重整后，他们的货款是否有风险。她所在的这家日资厂商是无锡尚德的众多供货商之一。

“法务部和财务部的头都没法见到，”她说，后来总算有一位尚德的普通员工接待了她，她得到的答案是尚德目前不会停止对外付款，但也不会改变原先约定提前付款。

她的担心已略有减轻，“(无锡尚德)公司经营看起来还算正常，...听内部的人说，新来的总裁已上任了。”

在法院宣布无锡尚德破产重整前，无锡国联集团财务部经理周卫平周三被尚德电力控股任命为七位董事之一，并担任总裁职务。他将负责尚德的运营管理，并与公司首席执行官(CEO)金纬、董事会确定公司的战略方向。

**尚德会不会倒?**

“尚德可能破产的消息，在业内已不是新闻。”上海一位光伏业内人士称，国内光伏圈里，大家日子过得都挺难的，应该不会有人会去收购尚德。

尚德电力的经营窘境在去年中已现端倪。当时，尚德电力控股准备出售投资海外电站项目的基金权益，以筹集偿还今年3月到期的可转债资金，却发现基金管理方GSF Capital向尚德提供的5.6亿欧元等值的德国政府债券担保存在瑕疵，其可能系伪造而根本不存在，之后尚德的海外电站项目权益因纠纷未结而被持续冻结，公司已无更多有效渠道筹集偿债资金。

随后，尚德电力控股股价因持续低于1美元而被纽约交易所警告退市风险；3月初，尚德发布公告承认债务违约：公司收到3%可转债托管人的通知，即3月15日到期的可转债，仍有5.41亿美元的未支付金额，已经违约并要求尽快付款。

尚德电力近日称，已与超过60%的可转债券持有人签订了债务延期协议，获得两个月延缓时间；但亦有40%未与尚德签订延期协议的债券持有人表示，要求尚德必须按时偿还可转债，否则将向法院起诉。

还有业内人士指出，光伏业债务违约并非尚德一家，此前赛维LDK 就曾得到当地政府的行政扶持。但尚德却采取了破产重整这种市场化模式，估计部分是因为债务实在太庞大，部分是因为此前当地政府与公司创始人施正荣在救助方案上无法达成一致。

国内媒体之前曾有报导称，施正荣不愿拿出大量自有资产作为担保，向金融机构融资，进而导致谈判不欢而散。对于这种说法，施正荣一直未作正面回应。去年8月，因GSF事件，施正荣已辞去CEO职务；今年3月初，他又辞去董事长职务，转任董事。

顾理旻指出，去年下半年后，因GSF负面事件的影响，尚德的产品在欧美市场已没有品牌溢价，价格降至国内平均水平；一些海外厂商因担忧尚德未来的长期经营能力而不愿给予尚德订单，不过尚德在日本和澳洲市场还具有较强的知名度。

他认为，尚德未来不会就此消失。他给出三个理由：尚德在无锡当地有成千上万的员工；其品牌，技术及生产能力在国内仍属一流水平；而且尚德的银行授信余额相当高，一旦真的破产，银行的损失将会相当大。

在尚德电力控股旗下子公司中，无锡尚德承担了大多数债务。很显然，未来一旦无锡尚德破产重组成功，将令母公司的债务压力缓解不少。