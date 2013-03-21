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货币新闻 | 2013年 3月 22日 星期五 01:08 BJT

表格：美国续发10年期TIPS得标利率为负0.602%，投标倍数为2.74

路透华盛顿3月21日 - 美国财政部称，其标售的10年期通膨保值债券(TIPS)的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 -0.602 中值 -0.657 低值 -0.701 价格/得标 价格 107.058044 高值得标比率 65.46% 投标倍数 2.74 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,008,000 总投标 35,576,472,000 竞争性投标得标 12,987,461,000 非竞争性投标得标 12,547,000 FED附加 0 初级市场交易商投标 23,969,000,000 初级市场交易商得标 5,579,000,000 直接投标 2,343,000,000 直接投标得标 　 745,000,000 间接投标 9,251,925,000 间接投标得标 6,663,461,000 发行细节 发行日 2013/03/28 到期日 2023/01/15 CUSIP码 912828UH1 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校　李军)
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