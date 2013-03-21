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市场报道 | 2013年 3月 22日 星期五 04:11 BJT

美股盘后：美光公布业绩后，盘后股价急升6.6%

路透纽约3月21日 - 美光 股价周四在盘后交易急升6.6%，此前该公司公布业绩。

美光公布会计年度第二季每股亏损0.28美元,营收为21亿美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计其每股亏损0.19美元，营收为19.2亿美元。
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